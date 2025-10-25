Семья с ребенком погибла в ДТП с грузовиком в Крыму

Семья из 3 человек, включая ребенка, погибла в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Столкновение легковушки Lada с грузовиком Dongfeng KC на трассе «Таврида» в Крыму унесло жизни семейной пары и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в Ленинском районе полуострова в ночное время суток. По предварительным данным, водитель большегруза двигался задним ходом и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении отечественным авто. Водитель легковушки получил травмы.

«В автомобиле находилась семья из трех человек, в том числе малолетний 2017 года рождения, которые скончались от полученных травм», — заявили в прокуратуре.

Легковой автомобиль использовался в качестве такси. Пресс-служба СК по Крыму сообщила о возбуждении уголовного дела по факту аварии. Расследование под свой контроль взяло Главное следственное управление ведомства.

Ранее семь человек пострадали в аварии с автобусом в Красноярском крае.