Пропавшего томского музыканта нашли мертвым в лесу

Томского музыканта, которого искали с начала сентября, нашли мертвым. Его тело обнаружили в лесу между Северском и деревней Чернильщиково, сообщил vtomske.ru представитель «Лиза Алерт».

«Как раз здесь [в лесу между Северском и Чернильщиково] и велись поиски, но из-за труднопроходимой местности участки закрывались медленно. В прошедшие выходные автономная группа, состоящая из друзей Андрея, закрывая очередной участок, обнаружили тело мужчины», — рассказал представитель «Лизы Алерт».

Музыкант Андрей Мезенцев исчез 1 сентября. Спустя четыре дня в «Лиза Алерт» подали заявку на его поиск. В понедельник, 29 сентября, в отряде сообщили, что мужчина погиб. Подробности его смерти пока не известны. Как стало известно «Вестям-Томск», следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Проводится судмедэкспертиза.

Андрей был хорошо знаком многим жителям области. Он долго выступал в популярной кавер-группе Rocking Radio, а в последние годы развивал сольную карьеру.

