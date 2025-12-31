«Обложились собаками и спали» спасенные в Ленобласти отец и сын рассказали о ночи в лесу

Заблудившиеся в зимнем лесу Ленобласти отец и сын рассказали о проведенной ночи

Заблудившиеся во время прогулки с собаками в зимнем лесу в Ломоносовском районе Ленинградской области отец и сын рассказали, как провели ночь. Видео со спасенными опубликовала пресс-служба регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Авторы сообщения пояснили, что заявка о пропавших отце и сыне поступила вечером в минувший вторник. Добровольцы при участии спасателей МЧС отправились в лес на поиски, которые продолжались до вечера среды.

Главный вопрос, который интересовал всех, как они пережили ночь в зимнем лесу при температуре в −16 градусов.

«Там дерево повалено было, мы лапника настелили и сбоку его настелили, плюс собаками обложились и легли, потому что ночью идти без толку», — рассказал спасенный отец.

По словам мужчины, во время прогулки с собаками, он вместе с сыном зашел в лес, где их заметила стая волков. Они убежали, а когда остановились, то поняли, что заблудились.

В пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт» заявили, что в лесу отец и сын провели более суток. На их поиски отправили два вертолета, а также дроны с тепловизорами.