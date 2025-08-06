Врач Литвинова-Гразион указала на риски употребления некачественного кваса

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион в интервью Lenta.Ru сообщила, что употребление испорченного кваса может стать причиной пищевого отравления и других осложнений.

Специалист объяснила, как определить некачественный продукт. По ее словам, испорченный квас можно распознать по запаху, вкусу и внешнему виду. Если напиток приобрел нехарактерный запах, горчит или кислит, а также помутнел, его лучше не пить. Опасения должен вызывать и осадок, особенно если квас уже был открыт и хранился не в холодильнике, написали «Известия».

При нарушении условий хранения в квасе могут размножаться патогенные микроорганизмы — бактерии и грибки. Они могут вызвать тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, жар и нарушение электролитного баланса.

Также врач посоветовала отказаться от употребления напитка при малейших сомнениях в его качестве.