Семья отказалась от иска после смерти двухлетней девочки в больнице Новосибирска

Родители двухлетней Аделины Кинчаровой, умершей в новосибирской больнице, не стали подавать иск о компенсации. Об этом КП Новосибирск рассказала мама девочки.

В январе 2020 года Аделине резко стало плохо после того, как она попила йогурт перед сном. Перепуганные взрослые вызвали скорую, и девочку с мамой повезли в одну из новосибирских больниц. Фельдшер скорой поставил предварительный диагноз — острая кишечная непроходимость. В клинике врач ультразвуковой диагностики предположила тот же диагноз.

Однако хирург Дмитрий Аксенов поставил другой диагноз — диабет. В связи с этим девочку перенаправили в другую больницу. Утром врачи сообщили, что Аделина умерла. Следственный комитет начал расследование причин трагедии. Дмитрию Аксенову было предъявлено обвинение в халатности, и суд назначил ему три года условного лишения свободы. Семья пыталась обжаловать приговор, но безуспешно.

Дело в отношении врача второй больницы, куда также была госпитализирована Аделина, не дошло до суда. Семья могла бы подать гражданский иск, но решила этого не делать.

"По гражданскому делу срока давности нет. А мое здоровье и нервы уже настолько подорваны, что мы решили взять "стоп"», — объяснила Елена, мама девочки.