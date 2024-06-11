Семья из Самары получила химический ожог, выпил воды из бутылки

Адвокат Архангельский: в Самаре семья получила химический ожог от питьевой воды

Семья из Самары получила химический ожог после употребления питьевой воды. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Евгений Архангельский.

Самарцы заказали доставку питьевой воды, бутылки привезли в воскресенье. Больше всех воды выпила супруга, наутро ей поставили диагноз — химический ожог. Мальчик тоже пил воду, вечером ему вызвали скорую, рассказал правозащитник.

«Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции», — добавил Архангельский.

По словам адвоката, все бутылки имели маркировку «Честный знак», товар изъяли полицейские.

Цифровая маркировка «Честный знак», работающая в 17 отраслях, помогает бороться с некачественным товаром, заявил ранее заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.