Семья из Самары получила химический ожог, выпил воды из бутылки

Адвокат Архангельский: в Самаре семья получила химический ожог от питьевой воды

Фото: Freepik

Семья из Самары получила химический ожог после употребления питьевой воды. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Евгений Архангельский.

Самарцы заказали доставку питьевой воды, бутылки привезли в воскресенье. Больше всех воды выпила супруга, наутро ей поставили диагноз — химический ожог. Мальчик тоже пил воду, вечером ему вызвали скорую, рассказал правозащитник.

«Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции», — добавил Архангельский.

По словам адвоката, все бутылки имели маркировку «Честный знак», товар изъяли полицейские.

Цифровая маркировка «Честный знак», работающая в 17 отраслях, помогает бороться с некачественным товаром, заявил ранее заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

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