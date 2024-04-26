Центр развития перспективных технологий: цифровая система маркировки «Честный знак» уже работает в 17 отраслях | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:54 Центр развития перспективных технологий: цифровая система маркировки «Честный знак» уже работает в 17 отраслях

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Замгенерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов в беседе с ИА НСН рассказал, что на сегодняшний день цифровая маркировка «Честный знак», работающая уже в 17 отраслях, помогает бороться с некачественным товаром.

По словам эксперта, только за 2023 год объем легальной продукции увеличился на 70% в некоторых отраслях.

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«Ни в одной из отраслей маркировка не привела к заметному росту цены для покупателя. Маркировка стоит 50 копеек. Даже если это очень недорогой товар, доля незначительная», — добавил Юсупов.

Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов сообщил, что цены на товары легкой промышленности выросли до 15% из-за расходов компаний на маркировку.