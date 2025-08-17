Семья из четырех человек погибла в ДТП с грузовиком на Урале

Грузовик и иномарка столкнулись под Екатеринбургом, погибли четыре человека

Грузовик Sitrak врезался в легковой автомобиль Chery на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. Погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель грузовика, двигаясь в сторону Тюмени, не выдержал достаточную дистанцию до транспортных средств и совершил наезд на иномарку. От удара Chery отбросило на грузовую автомашину MAN, которая съехала в кювет.

Жертвами ДТП стали 39-летняя женщина-водитель, ее супруг (39 лет) и родители (62 и 62 лет), находившиеся в Chery. Все погибшие проживали в Тюмени.

Водителя грузовика Sitrak доставили в больницу с травмами. Установлено, что за плечами у мужчины 25-летний стаж вождения. Его три раза привлекали к административной ответственности.

В минувшую пятницу на МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. Травмы получили два человека.