Семья добилась компенсации от омского отеля за испорченный отравлением отдых

Компенсацию в размере 148 тысяч рублей получила семья из Омска, отравившаяся во время двухдневного отдыха в загородном отеле «Сказка» в декабре 2024 года. Решение в ее пользу вынес Октябрьский районный суд .

В пресс-службе ведомства заявили, что семья потратила на путевку более 20 тысяч рублей, но в первый же день после посещения аквапарка и ресторана гости столкнулись с резким ухудшением самочувствия. Пострадавшие самостоятельно вернулись в город, где обратились к врачам.

Семья оказалась не единственной, кто отравился в санатории в те дни. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе проверки установило, что из-за нарушений санитарных норм в «Сказке» произошло массовое заражение острой кишечной инфекцией.

Представитель санатория в ходе выступления в суде заявил, что вернул пострадавшей семье часть стоимости купленной путевки. Но предоставить доказательства, что отравление возникло не из-за качества услуг комплекса, не смог.

Суд постановил взыскать с компании — владельца санатория более 148 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований.

В начале сентября массовое отравление подростков-волонтеров произошло на фестивале «Крылья Сахалина». По предварительным данным, причиной госпитализации 18 человек стала протухшая курица.

Областной главк СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.