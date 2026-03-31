Семилетняя москвичка выкинула из окна 88 тысяч долларов после ссоры с мамой

Семилетняя девочка выбросила из окна 88 тысяч долларов после ссоры с матерью. Подростки обнаружили часть денег и сожгли их в костре, сообщил источник РЕН ТВ .

Дочь с матерью поругались, после чего школьница вытряхнула сумку с наличными в окно. Проходившие мимо школьники нашли часть денег, рассказал собеседник издания.

Источник добавил, что несколько пачек унесли вороны. В итоге владелице вернули 83 тысячи долларов.

Ранее шестиклассница из Петербурга отдала мошеннице более миллиона рублей на «лечение матери». Звонившие утверждали, что «родительница девочки попала в ДТП». Оперативники задержали подозреваемую — 16-летнюю девушку, которая нигде не работала и не учится.