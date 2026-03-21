Шестиклассница из Петербурга отдала мошеннице более миллиона рублей на «лечение матери»

Оперативники Санкт-Петербурга задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую мошенничестве. Следствие полагает, что она получила от шестиклассницы более миллиона рублей под выдуманным предлогом, об этом написала пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел 5 марта. Школьница по указке мошенников выбросила из окна квартиры рюкзак, в который положила 1 184 000 рублей. Звонившие утверждали, что деньги нужны для лечения матери, попавшей в ДТП.

В полицию 10 марта обратился отец девочки. Семья проживает в одном из домов по Кушелевской дороге.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники задержали подозреваемую 19 марта на бульваре Новаторов. Ею оказалась 16-летняя девушка, она не работает и нигде не учится. Следователи проверяют задержанную на причастность к подобным преступлениям.

Накануне в Москве задержали мошенников, которые вымогали деньги у девушек, желающих работать в модельном агентстве. Аферисты собирали с клиентов обязательную плату на создание портфолио для заключения трудового договора.