Семилетняя девочка застряла на горке в московском аквапарке

Семилетней девочке зажало руку в аттракционе московского аквапарка «Мареон». Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось на одной из горок. На место ЧП прибыли медики и спасатели, девочку уже освободили. Врачи диагностировали у нее растяжение локтевых связок. Ребенка отправят в травмпункт.

Ранее четырехлетняя девочка застряла между кабиной лифта и межэтажным перекрытием. Происшествие произошло в Сергиевом Посаде. Очевидец заметил, что ребенок неудачно оступился и оказался в ловушке. Мужчина сообщил о произошедшем спасателям.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли, оценили обстановку и с помощью гидравлического аппарата расширили отверстие между лифтом и перекрытием. В итоге девочку вызволили из западни.