Застрявшую в лифтовой щели девочку спасли в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:43 Застрявшую в лифтовой щели девочку спасли в Сергиевом Посаде ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» освободили ногу четырехлетней девочки, которая застряла между кабиной лифта и межэтажным перекрытием. Инцидент произошел 30 апреля в Сергиевом Посаде.

Очевидец увидел, что ребенок неудачно оступился и застрял в лифтовой щели. Он позвонил в Систему-112 и сообщил о случившемся.

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«Оперативно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы поднялись на девятый этаж и оценили обстановку, после чего, с помощью гидравлического инструмента, расширили отверстие между кабиной лифта и межэтажным перекрытием и освободили ногу малышки», — отметил заместитель начальника ПСП ПСЧ-233 Сергей Шумов.

Он также сообщил, что ребенка доставили в больницу.

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