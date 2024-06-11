Семилетняя девочка погибла при сходе селей в Дагестане
Baza: школьницу снесло селевым потоком в Дагестане, она погибла
Семилетняя девочка скончалась при сходе селей в Ботлихском районе Дагестана. Как сообщил Telegram-канал Baza, ребенка смыло в районе села Кижани.
Сначала школьница числилась пропавшей, но после стало известно, что она погибла.
Грязь унесла еще минимум один автомобиль.
«Люди успели отойти прежде, чем их смыло», — написали авторы публикации.
Ранее ливень вызвал сход селя на жилой дом в Сочи. Потоки грязи, камней и веток также обрушились на участок железной дороги. Шесть поездов задержали, 10 электричек отменили. Движение по перегону Дагомыс — Лоо восстановили спустя почти два дня.