Семилетняя девочка погибла при сходе селей в Дагестане

Baza: школьницу снесло селевым потоком в Дагестане, она погибла

Семилетняя девочка скончалась при сходе селей в Ботлихском районе Дагестана. Как сообщил Telegram-канал Baza, ребенка смыло в районе села Кижани.

Сначала школьница числилась пропавшей, но после стало известно, что она погибла.

Грязь унесла еще минимум один автомобиль.

«Люди успели отойти прежде, чем их смыло», — написали авторы публикации.

Ранее ливень вызвал сход селя на жилой дом в Сочи. Потоки грязи, камней и веток также обрушились на участок железной дороги. Шесть поездов задержали, 10 электричек отменили. Движение по перегону Дагомыс — Лоо восстановили спустя почти два дня.

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