Семилетняя девочка погибла при падении дерева на детской площадке в Астрахани | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 22:17 Семилетняя девочка погибла при падении дерева на детской площадке в Астрахани Дело по факту гибели ребенка в результате падения дерева возбудили в Астрахани

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В Астрахани возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в результате падения на нее дерева на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло 30 апреля 2024 года, когда семилетняя девочка находилась на игровой площадке около одного из домов по улице Куликова города Астрахани.

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«В результате сильного порыва ветра дерево упало на ребенка», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, но усилия врачей на спасли ей жизнь.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии на ребенка рухнуло засохшее дерево. Мальчика спасти не удалось. Момент происшествия попал на видео, оно оказалось в распоряжении 360.ru.