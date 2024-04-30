Рухнувшее дерево убило мальчика в Карачаево-Черкесии | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 15:38 Рухнувшее дерево убило мальчика в Карачаево-Черкесии СК: в поселке Домбай в КЧР пятилетнего ребенка убило упавшее дерево

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Сухое дерево упало на мальчика в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по республике. Момент ЧП попал на видео, оно оказалось в распоряжении 360.ru.

В ведомстве отметили, что пятилетний мальчик находился около автомобиля рядом с рекой Муруджу. В какой-то момент дерево рухнуло на проезжую часть и ребенка.

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«Находившийся возле машины в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте», — указали в пресс-службе.

По факту смерти мальчика начали проводить процессуальную проверку. По данным канала Mash Gor, семья приехала на Кавказ из Саратова. Туристы остановились у реки, чтобы ее сфотографировать, написали авторы издания.

Ранее из-за халатности коммунальщиков в городе Балакове под Саратовом погиб восьмилетний мальчик. Ребенок провалился в шестиметровый коллектор.