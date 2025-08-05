Семилетняя девочка на автомобиле сбила мужчину в Старом Осколе

В Старом Осколе семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила мужчину. Подробности устанавливает полиция, сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Вечером 4 августа во дворе дома № 56 микрорайона Олимпийский автомобиль Lada Vesta, сдавая назад, наехал сначала на 45-летнего мужчину, потом на скамейку, протаранив две припаркованных машины, отметили в полиции. Пешехода с телесными повреждениями доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что автомобилем Lada Vesta управляла семилетняя девочка. Ее 37-летний отец в этот момент находился в салоне транспортного средства в качестве пассажира», — сообщили в УМВД.

Медицинское освидетельствование установило, что отец девочки находился в алкогольном опьянении. На вопрос сотрудника полиции, зачем он посадил за руль ребенка, мужчина ответил: «Порулить».

Отца девочки могут привлечь к административной ответственности по двум статьям: нарушение ПДД с причинением вреда здоровью и передача управления лицу без прав.

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