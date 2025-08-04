Водитель Lada стал жертвой массового ДТП в Оренбурге

Один человек погиб в ДТП с участием четырех автомобилей в Оренбурге. Авария произошла ночью в понедельник, 4 августа, на проспекте Победы. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

По данным ведомства, 24-летний мужчина за рулем машины Lada Granta потерял контроль над управлением и столкнулся с иномарками Kia Rio и Skoda Octavia, которые двигались во встречном направлении.

После столкновения машину виновника ДТП выбросило в кювет, а другое транспортное средство врезалось в еще одну Lada Granta. Молодой водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Первоначальной причиной инцидента считается превышение скорости водителем «Гранты». Сейчас сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств произошедшего.

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