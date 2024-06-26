Семилетний ребенок умер в походе на Ладожском озере

Взрослые и дети отдыхали на берегу Ладожского озера на острове Путсаари. В какой-то момент, по информации спасателей, мальчик отстал и пропал из виду. Через несколько минут его обнаружили в воде. Спасти его не удалось, ребенок погиб.

В кубанском поселке Кирилловка наткнулись на пятилетнего мальчика, который находился на улице без сопровождения взрослых и не мог говорить. Судя по записям с камер наблюдения, его бросил неизвестный мужчина. Ребенка отправили в социально-реабилитационный центр в Абинске, а спустя месяц разыскали бабушку — она опознала внука. Органы опеки подготовят документы и вернут его родственникам.