Семилетний ребенок умер в походе на Ладожском озере

МЧС Карелии: во время турпохода на острове Путсаари погиб ребенок

Фото: Пресс-служба МЧС

Туристическая группа потеряла семилетнего мальчика во время похода на острове Путсаари. Ребенок утонул, сообщило МЧС Карелии.

Взрослые и дети отдыхали на берегу Ладожского озера на острове Путсаари. В какой-то момент, по информации спасателей, мальчик отстал и пропал из виду. Через несколько минут его обнаружили в воде. Спасти его не удалось, ребенок погиб.

В кубанском поселке Кирилловка наткнулись на пятилетнего мальчика, который находился на улице без сопровождения взрослых и не мог говорить. Судя по записям с камер наблюдения, его бросил неизвестный мужчина. Ребенка отправили в социально-реабилитационный центр в Абинске, а спустя месяц разыскали бабушку — она опознала внука. Органы опеки подготовят документы и вернут его родственникам.

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