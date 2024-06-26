Полиция нашла бабушку мальчика, брошенного на Кубани месяц назад

Полицейские нашли бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил в поселке в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал ГУМВД Кубани .

По данным следователей, 21 мая в поселке Кирилловка нашли одинокого пятилетнего мальчика. Правоохранители начали проверку. Как стало известно РИА «Новости», ребенок не разговаривал и не смог сообщить данные о себе. Его поместили в детский социально-реабилитационный центр в Абинске.

До этого у полиции появилось видео, на котором неизвестный мужчина держит мальчика за руку и оставляет его одного.

«Сейчас личность ребенка точно установлена, мальчика опознала бабушка», — заявили в МВД.

Скоро мальчика передадут родным.

Ранее в подъезде жилого дома в Москве мать оставила новорожденного ребенка. Младенца нашли и госпитализировали. Женщина, которая принесла его, попала на камеру домофона.