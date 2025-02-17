Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне на юго-западе Москвы
Mash: в Москве тренер смотрел в телефон, пока в бассейне тонул ребенок
На юго-западе Москвы семилетний ребенок едва не утонул в бассейне из-за халатности тренера, который засмотрелся в телефон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Тренер ушел, а ребенок просто под воду уходит несколько раз. Тренер вообще в другом конце зала. Ребенок уже барахтается. Халатность просто налицо», — говорил за кадром мужчина.
По его словам, ребенок практически ушел под воду, и никто на это не отреагировал. .
Мальчик пробыл на дне бассейна несколько минут.
По данным канала, мальчика вытащили и отнесли в кабинет медсестры, но скорую помощь не вызвали. Это сделал отец ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Родители ребенка написали заявление в полицию.
Ранее в Сургуте 13-летний мальчик впал в искусственную кому после занятий с инструктором. Он по его заданию отрабатывал погружение под воду с задержкой дыхания.