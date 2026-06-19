Семилетний мальчик попал в больницу после ДТП с поездом в Красноярском крае

Авария с участием семилетнего ребенка произошла на железнодорожном переезде между станциями Тарутино и Чернореческая в Красноярском крае. Об этом сообщил «Проспект Мира» .

По данным пресс-службы КрасЖД, мальчик на велосипеде ждал, пока проедет грузовой поезд. Как только состав освободил путь, школьник начал движение за последним вагоном и не заметил встречный поезд на соседнем пути.

В результате ребенок получил удар по касательной от вагонов. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.