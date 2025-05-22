Семилетней девочке отрубило палец дверью в частном детсаду Петербурга

Воспитанница частного дошкольного учреждения в Санкт-Петербурге получила тяжелую травму и лишилась части пальца. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По данным источника, это произошло накануне вечером в частном детсаду «Лимпик» в районе Кудрово. Семилетняя девочка отправилась в туалет и случайно прищемила палец дверью.

Воспитатели вызвали скорую помощь. Медики диагностировали ребенку травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки.

Однако, по информации источника 78.ru, ребенок лишилась части фаланги на левой руке. Родители забрали девочку из больницы в удовлетворительном состоянии. Они отказались обращаться в правоохранительные органы, заявив, что в несчастном случае никто не виноват.

Ранее на двух подростков в городском округе Балашиха Московской области упала бетонная плита.