Двух подростков чуть не раздавило бетонным забором в Балашихе

Двое подростков получили серьезные травмы после падения на них бетонной плиты в Балашихе. О ЧП близ стройки на улице Колдунова сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Накануне вечером школьники гуляли неподалеку от объекта. В какой-то момент на них неожиданно рухнула часть бетонного забора.

После случившегося мальчикам потребовалась медицинская помощь. Одного из них после осмотра врачей отпустили домой, а 12-летнего школьника оставили в больнице.

В пресс-службе регионального СКР отметили, что следователи уже возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Несколько дней назад в Кургане произошла авария с участием подростков. Школьники, ехавшие на питбайке и квадроцикле, столкнулись на перекрестке. В результате двое 13-летних детей получили травмы.