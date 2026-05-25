Семеро российских туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Семеро российских туристов пострадали в результате ДТП с участием двух микроавтобусов в Анталье в Турции. Об этом сообщил 360.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

«Утром в районе Белек (Анталья) произошло ДТП с участием двух туристических микроавтобусов. В результате аварии пострадали 13 человек, среди них семь граждан России», — сказал он.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Как уточнил Абдюханов, всех туристов застраховали. Шестеро россиян после осмотра врачей уже вернулись в гостиницу, еще один турист остается под наблюдением медиков.

Информацию о ДТП подтвердило и Генконсульство России в Анталье. Авария произошла около 10:00 в районе города Серик. Среди российских туристов было троих детей. По данным генконсульства, тяжелых пострадавших нет. У одной россиянки перелом носа, ей планируют провести операцию.

Ранее в Анталье уже происходило ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Тогда пострадали 14 человек.