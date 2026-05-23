Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Генконсульство: 14 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

В турецкой провинции Анталья автобус с российскими туристами попал в аварию. Как сообщила пресс-служба Генконсульства России в Анталье, в ДТП пострадали 14 соотечественников.

Происшествие случилось в 05:15 в районе населенного пункта Белдиби. Туристов доставили в ближайшие больницы. Двум пострадавшим потребовались хирургические операции. Остальных россиян вернули в отели после оказания медицинской помощи.

Судя по фотографиям с места аварии, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Автобус врезался в дерево.

В Генконсульстве заявили, что держат ситуацию на контроле: находятся в контакте с туроператором, страховой компанией, врачами и правоохранительными органами.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что автобус ехал из Кемера в Памукале на экскурсию.

В начале мая в Турции произошло еще одно ДТП с пассажирским автобусом. В результате четыре человека погибли, 15 получили ранения.