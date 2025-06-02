Более 60 пострадавших в результате ЧП в Брянской области госпитализированы. Состояние семи из них оценивается как тяжелое. Об этом со ссылкой на заявление помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова сообщило РИА «Новости».

«Состояние семи пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое», — рассказал он.

По словам Кузнецова, всего на данный момент 64 пострадавших проходят стационарное лечение в больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава России. Среди них есть четверо детей.

Помощник министра здравоохранения заверил, что все пациенты в полном объеме получают медицинскую помощь. Сотрудники больниц при необходимости проводят телемедицинские консультации.

Трагедия в Выгоничском районе Брянской области произошла в ночь на 1 июня. На пассажирский поезд рухнул мост. По последним данным, жертвами обрушения стали семь человек, а число пострадавших возросло до 97.