Проданный 21 год назад китаец воссоединился с семьей

В Китае родители отыскали 25-летнего сына, похищенного и проданного в четырехлетнем возрасте. Он оборвал связи с приемной семьей и переехал к кровным родственникам, сообщил South China Morning Post .

Пэна Цунцуна похитили с рынка в провинции Цзянси. Выкупившая его пара в провинции Цзянсу вырастила мальчика под именем Чжан Кунь, не раскрывая ему историю усыновления.

Через 21 год родители отыскали сына благодаря ДНК-тесту, рассказали обо всем и назначили встречу в Пекине. Встретившись с ними впервые, парень ощутил себя дома, и не вернулся в приемную семью, бросив в Цзянсу работу, машину, дом и друзей.

После произошедшего Пэн стал волонтером в общественной организации, которая помогает находить пропавших детей. Журналистам он объяснил, что настоящую любовь не купить за деньги.

