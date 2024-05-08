Семейная пара устроила дебош на борту самолета | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 11:49 Семейная пара устроила дебош на борту самолета Семейная пара устроила пьяный дебош в самолете Южно-Сахалинск — Владивосток

Читать 360 в

В самолете рейса Южно-Сахалинск — Владивосток произошел конфликт между супружеской парой, в результате чего мужчину высадили. Об этом 360.ru сообщил очевидец ЧП.

«В салон вошел молодой человек в пьяном состоянии, начал искать жену. Когда она вошла, начал выражаться нецензурно, что она девушка легкого поведения. Начались разборки, пришла полиция и мужчину высадили», — отметил он.

Реклама

По словам собеседника 360.ru, жена дебошира в это время находилась на своем месте с неизвестным кавказской национальности. Они распивали алкоголь в ходе всего полета.

«Пока летели, девушка общалась нецензурно, не давала покоя никому. Когда приземлились, она пристала ко мне из-за внешности. Потом они вышли и дальнейшая судьба мне неизвестна», — добавил очевидец.

В феврале полицейские в Сургуте задержали двух нетрезвых пассажиров рейса в Екатеринбург.