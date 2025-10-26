Семье Усольцевых назовут дату смерти. Юрист объяснил, что укажут в документах

Если спасатели не отыщут семью Усольцевых, то через полгода после исчезновения суд признает их мертвыми. Об этом aif.ru сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он объяснил, что при обычных обстоятельствах человека объявят умершим, если место его пребывания неизвестно в течение пяти лет. В этом случае днем смерти станет дата вступления в силу решения суда.

С Сергеем, Ириной и их дочерью дела обстоят иначе. Соловьев сообщил, что свидетельство о смерти могут выдать через шесть месяцев.

«В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель в результате несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели», — сказал он.

В последний раз Усольцевых видели 28 сентября, прошел почти месяц с момента их исчезновения. Спасатель Денис Киселев предположил, что они выжили и специально не вышли на связь.