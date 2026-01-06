Семье умершего во Вьетнаме россиянина отказались отдавать тело без оплаты счетов

Житель Пермского края умер после ДТП во Вьетнаме, и семья не может похоронить его на родине. Родственникам выставили счета, которые нельзя оплатить в России, рассказала 360.ru сестра покойного Елена.

Мужчина во время отпуска упал с мопеда и ударился боком, из-за чего произошел разрыв селезенки. Его доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти — он впал в кому и умер.

Медучреждение потребовало 300 миллионов донг (около 950 тысяч рублей) за лечение, а также деньги за кремацию, языковой перевод документов и размещение тела в морге. Страховая компания назвала произошедшее нестраховым случаем и отказалась компенсировать расходы.

Елена объяснила, что живущая в Кунгуре семья разными способами пыталась перевести вьетнамской стороне потраченные на лечение деньги, но оплата не проходит.

«Я пыталась через банки, через операторов оплатить. Они сказали, что это невозможно. Счет выставлен из-за границы, поэтому qr- и SWIFT-коды не читаются. Получается, надо находить знакомых, у которых есть за границей счета», — уточнила собеседница 360.ru.

Без оплаты тело россиянина кремировать отказались. По словам Елены, ситуацию осложнило и то, что в России сейчас праздники, поэтому сложнее взаимодействовать с нотариусами и дипломатами.

«Очень дорого может выйти отпуск за границей, даже если путевка дешевая», — резюмировала она.

