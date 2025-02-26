Семье пришлось лететь в Испанию рядом с трупом умершей на борту пассажирки

Пассажиры авиакомпании Qatar Airways весь полет из Австралии в Катар провели рядом с мертвой попутчицей. Об этом сообщил портал Nine.com.au.

Супруги Митчелл Ринг и Дженнифер Колин отправились в Венецию и купили билет на самолет с пересадкой в Дохе. Во время полета их попутчица при выходе из туалета рухнула на пол рядом с их сиденьями. Экипаж попытался реанимировать ее, но безуспешно.

Сначала бездыханную женщину хотели перенести в бизнес-класс, но ее крупное телосложение мешало им поместиться в проход. Тогда пассажирку положили на свободное кресло рядом с семьей из Австралии и накрыли одеялом.

По словам супругов, им даже не предложили пересесть на другие места, поэтому оставшееся время им пришлось лететь рядом с телом. После этого случая авиакомпания не связалась с Рингом и Колин, чтобы компенсировать их болезненный опыт.

Ранее на борту летевшего из Самары в Москву самолете нашли труп мужчины. Оказалось, что пассажир плохо почувствовал себя еще до вылета, но не стал отменять поездку.