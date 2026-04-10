МЧС сообщило о взрыве на складе пиротехники в центре Владикавказа

Взрыв прогремел в центре Владикавказа, начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.

В ведомстве уточнили, что детонация произошла в складских помещениях на улице Паритизанской.

«К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности — 2», — заявили в пресс-службе.

Глава республики Сергей Меняйло добавил, что, предварительно, пострадали четыре человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь, подчеркнул он.

«Друзья, прошу не поддаваться панике, доверять только официальной информации, которую буду публиковать здесь», — обратился к горожанам руководитель региона.

По данным телеграм-канала Baza, взрыв произошел на складе пиротехники.

По последним данным республиканского главка МЧС, в результате детонации пострадали семь взрослых и один ребенок.