Семь вагонов сошли с рельсов во Владимирской области

Прокуратура: под Владимиром на станции Муром семь вагонов сошли с рельсов

Семь пустых вагонов сошли с рельсов при выполнении маневренных работ во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось 17 октября вечером на станции Муром. В результате никто не пострадал, угрозы экологии и повреждения путей нет. Сход вагонов не повлиял на движение поездов, к месту происшествия направили два восстановительных состава.

Туда также выехали помощник Владимирского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в пресс-службе.

Несколько дней назад вагоны с мазутом сошли с рельсов на станции Бугульма в Татарстане. Происшествие не привело к разливу нефтепродуктов.