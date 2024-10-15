Вагоны с мазутом сошли с рельсов на станции Бугульма в Татарстане
Товарный поезд сошел с железнодорожных путей в Татарстане. Локомотив не опрокинулся, передает сайт inkazan.ru со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.
Все произошло утром 15 октября на территории станции Бугульма. Сошедшие с рельсов вагоны перевозили мазут. Отмечается, что происшествие не привело к разливу нефтепродуктов.
Сейчас на месте случившегося работают специалисты. Они проводят восстановительные работы. Сотрудники надзорного ведомства инициировали проверку.
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