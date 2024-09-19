Семь суток ареста получили 13 человек после несостоявшейся массовой драки в Тутаеве

Тринадцать из 21 задержанного в Тутаеве Ярославской области получили по семь суток административного ареста за неповиновение полицейским. Об этом Ярославский областной суд сообщил РИА «Новости» .

«Всего сегодня Тутаевский городской суд Ярославской области рассмотрел 13 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ», — уточнили в суде.

В итоге 13 человек признали виновными в неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на семь суток. Среди них семь жителей Рыбинска, один из Рыбинского района, три ярославца, один из Тутаева и один житель Некоузского района.

Как отметила пресс-служба областного суда, остальные дела рассмотрят в пятницу.

Ранее полицейские задержали в городском парке Тутаева группу мужчин, у которых при себе оказалось холодное и огнестрельное оружие. По данным следствия, они собрались там для потасовки. В итоге блюстители порядка предотвратили массовую драку. Видео с работой правоохранителей оказалось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, как люди в форме уложили лицами в пол группу мужчин.