Семь суток ареста получили 13 человек после несостоявшейся массовой драки в Тутаеве
Ярославский облсуд: 7 суток ареста получили 13 из 21 задержанных в Тутаеве
Тринадцать из 21 задержанного в Тутаеве Ярославской области получили по семь суток административного ареста за неповиновение полицейским. Об этом Ярославский областной суд сообщил РИА «Новости».
«Всего сегодня Тутаевский городской суд Ярославской области рассмотрел 13 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ», — уточнили в суде.
В итоге 13 человек признали виновными в неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на семь суток. Среди них семь жителей Рыбинска, один из Рыбинского района, три ярославца, один из Тутаева и один житель Некоузского района.
Как отметила пресс-служба областного суда, остальные дела рассмотрят в пятницу.
Ранее полицейские задержали в городском парке Тутаева группу мужчин, у которых при себе оказалось холодное и огнестрельное оружие. По данным следствия, они собрались там для потасовки. В итоге блюстители порядка предотвратили массовую драку. Видео с работой правоохранителей оказалось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, как люди в форме уложили лицами в пол группу мужчин.