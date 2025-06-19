Семь россиян эвакуировали с танкера Adalynn после пожара

Капитаном танкера Adalynn, который вспыхнул после столкновения двух судов в Оманском заливе, является гражданин России. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Дубае.
Всего на борту находилось семь граждан РФ, их эвакуировали с танкера. После ЧП россиян разместили в одной из гостиниц эмирата Фуджейра. Генконсульство поддерживает с ними связь.
Танкеры Adalynn и Front Eagle столкнулись во вторник, 17 июня, в Оманском заливе. Национальная гвардия ОАЭ провела эвакуацию 24 членов экипажа Adalynn в прибрежный город Хор-Факкан. Катастрофа произошла в 24 морских милях от побережья страны.
В начале июня в Японском море загорелась рыболовная шхуна «Айсберг». С судна спасли 17 человек экипажа, они не пострадали.
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