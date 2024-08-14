Семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Первоуральском

ГИБДД Свердловской области
Фото: ГИБДД Свердловской области/Telegram

Пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen Golf столкнулись на автодороге Первоуральск — Шаля. Об аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

По данным ведомства, в момент столкновения в салоне автобуса находились десять пассажиров. Семеро из них после аварии обратились за медицинской помощью. Также травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. Их доставили в больницу.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить причины и последствия происшествия. Из-за ДТП на этом участке трассы организовали реверсивное движение для всех видов транспорта.

Ранее в Татарстане произошла авария, во время которой погибли два человека. Водитель автомобиля Ford Focus вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком марки Sitrak. Погибли водитель и пассажир легкого автомобиля, еще несколько человек получили травмы.

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