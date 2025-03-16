Иномарка и трактор-уборщик столкнулись на юго-западе Москвы

Легковой автомобиль Mitsubishi и уборочный трактор столкнулись около автозаправочной станции в Хлебобулочном проезде на юго-западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника, от удара трактор перевернулся. На месте столкновения произошел разлив топлива. В результате аварии никто из водителей не пострадал.
Официального подтверждения этой информации нет. Все обстоятельства дорожной аварии уточняются.
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