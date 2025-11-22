Семь машин и два мотоцикла сгорели после поджога в Москве

В Москве два мотоцикла и семь автомобилей сгорели дотла после умышленного поджога мусорного контейнера неподалеку. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

ЧП произошло во дворе жилого дома на Донецкой улице. Неизвестный поджег мусорный бак, однако огонь в итоге перешел на припаркованную рядом технику.

На место оперативно прибыли пожарные и пресекли дальнейшее распространение пламени. Правоохранительные органы уже ведут поиск поджигателя, информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Петербурге полностью сгорел элитный автомобиль Rolls-Royce популярной голливудской и российской актрисы Софьи Аржаковой. Пламя охватило салон и моторный отсек, одна из версий ЧП — умышленный поджог.