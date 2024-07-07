Семь детей погибли на водоемах за сутки

МЧС: на водоемах за сутки погибли 49 человек, в том числе семь детей

Почти 50 человек, среди них семеро детей, погибли за сутки на водоемах в России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«За прошедшие сутки на водных объектах страны зарегистрировали 65 происшествий, что на 10 больше, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Погибли 49 человек, среди них семеро детей», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на реке Волге в Городецком округе Нижегородской области обнаружили тело десятилетней девочки, вместе с погибшей пропала ее шестилетняя сестра.

Также при купании в необорудованном месте на реке Зее в Амурской области двух подростков затянуло в водоворот. Одного парня удалось спасти, тело второго спасатели продолжают искать.

Ранее двое несовершеннолетних на реке Илек утонули в Оренбургской области, неподалеку от села Тамар-Уткуль.