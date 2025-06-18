Семь человек пострадали в Кабардино-Балкарии при взрыве бытового газа

После взрыва бытового газа в населенном пункте Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии госпитализировали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

«В Республиканскую клиническую больницу поступило семь человек, среди которых два ребенка. Специалисты оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое», — рассказали в ведомстве.

Детей перевели на лечение в Республиканский детский клинический многопрофильный центр. Четверо взрослых пострадавших поступили в отделении реанимации и интенсивной терапии, а еще один — в ожоговое отделение.

Состояние и лечение пострадавших под личный контроль взял министр здравоохранения Рустам Калибатов.

Несколько дней назад два человека погибли при взрыве газа в одном из жилых домов в Архангельске. Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже, после чего произошел хлопок бытового газа и обрушилась крыша.