Двое погибли при взрыве газа в Архангельске

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме Архангельска

В Архангельске после тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Архангельской области.

Предварительно, возгорание началось в одной из квартир на втором этаже, после чего произошел хлопок бытового газа и обрушилась крыша. Огонь удалось полностью ликвидировать к 11:30.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. В МЧС добавили, что причину пожара установят после проведения экспертиз.

Пожар произошел утром в субботу в деревянной двухэтажке на улице 100-й Дивизии. Для ликвидации возгорания ведомство направило 23 специалистов и шесть единиц техники.