Двое погибли при взрыве газа в Архангельске

Предварительно, возгорание началось в одной из квартир на втором этаже, после чего произошел хлопок бытового газа и обрушилась крыша. Огонь удалось полностью ликвидировать к 11:30.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. В МЧС добавили, что причину пожара установят после проведения экспертиз.
Пожар произошел утром в субботу в деревянной двухэтажке на улице 100-й Дивизии. Для ликвидации возгорания ведомство направило 23 специалистов и шесть единиц техники.
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