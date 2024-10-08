Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Нижегородской области

Школьный автобус стал участником ДТП в Большемурашкинском округе Нижегородской области. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла на 14-м километре дороги Работки — Порецкое. Согласно данным ведомства, там общественный транспорт столкнулся с машиной «Нива», после чего съехал в кювет.

Травмы получили трое взрослых и двое детей. Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку.

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