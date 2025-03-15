Семь человек пострадали в ДТП с поездом под Ярославлем

В результате происшествия с рельсов сошли два вагона. Ярославская прокуратура проводит проверку.
Ранее в Ижевске электричка сбила снегоход с тремя подростками. Один из них скончался на месте. Второго школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третьему пострадавшему медики оказали помощь на месте ДТП.
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