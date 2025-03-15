Семь человек пострадали в ДТП с поездом под Ярославлем

МВД: фура и пассажирский поезд столкнулись под Ярославлем, есть пострадавшие

Грузовой автомобиль Sitrak с полуприцепом врезался в пассажирский поезд в Ярославской области. Пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла в субботу, 15 марта, около 16:00 часов в районе деревни Тамарово Тутаевского района. Предварительно известно о семи пострадавших. На месте происшествия работают правоохранители.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на перегоне Ваулово — Чебаково фура выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия с рельсов сошли два вагона. Ярославская прокуратура проводит проверку.

Ранее в Ижевске электричка сбила снегоход с тремя подростками. Один из них скончался на месте. Второго школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третьему пострадавшему медики оказали помощь на месте ДТП.