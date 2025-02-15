Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на северо-востоке Москвы

Днем 15 февраля на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил источник 360.ru.
Информация о ДТП поступила в спасательную службу в 12:49. Автобус, следовавший по областному маршруту 273, влетел в отбойник. Семь человек пострадали, детей среди них нет.
На место происшествия прибыли три машины скорой помощи. Одну из двух полос шоссе в сторону области перекрыли.
Ранее крупное ДТП с маршруткой произошло в Дагестане. Одна из пассажирок погибла. Еще 15 человек пострадали, в том числе двое детей двух и четырех лет. Министр здравоохранения республики Ярослав Глазов взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.
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