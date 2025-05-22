Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

Пожар случился в доме на улице Широкой в Москве, в результате происшествия пострадали семь человек, двое из которых — дети. Об этом заявил источник 360.ru.

По его данным, загорелись личные вещи и мебель в квартире. Огонь разгорелся на площади 40 квадратных метров. Пожар уже потушили. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 11 человек.

Во время ЧП пострадали семеро жителей, двое из которых несовершеннолетние. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее пожар разгорелся в жилом секторе в селе Емецк в Архангельской области. Как сообщила пресс-служба МЧС России, вспыхнули двухэтажный многоквартирный дом, два частных домовладения и хозяйственные постройки. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.