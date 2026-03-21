Семь человек пострадали из-за ударов ВСУ по Белгородской области

ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям в Белгородской области. За прошедшие сутки пострадали несколько человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«В селе Борки при отражении атаки беспилотника ранены два бойца „Орлана“. Пострадавшим оказана помощь. <…> В хуторе Барвинок поврежден частный дом, в селе Борки — автобус», — написал он.

В селе Николаевка дроны повредили объект инфраструктуры, а в поселке Октябрьский — линию электропередач.

В городе Грайворон из-за взрыва дрона пострадала женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В селе Дунайка повреждения получили социальный объект и два автомобиля.

«В селе Вознесеновка при детонации FPV-дрона ранены двое мужчин», — сообщил губернатор.

Ранее Белгородские власти запросили у правительства средства на 700 укрытий. Их планируют размещать вдоль всей приграничной линии региона, протяженностью около 300 километров.