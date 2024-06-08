Семь человек получили травмы при обрушении горки в Биробиджане

МЧС: семь человек пострадали при обрушении горки в Биробиджане

Госпитализацией обернулись выходные для приехавших на базу отдыха в Биробиджане. Стоящая на территории учреждения восьмиметровая деревянная горка обрушилась прямо на отдыхающих. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, травмы получили семь человек.

Прибывшие на место врачи забрали в больницу трех человек с переломами.

На базу отдыха прибыли следователи для проверки происшествия. Криминалисты начали опрос очевидцев обрушения горки. По итогам проверки сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В конце прошлого года двух девочек с переломами ног и мальчика с травмой позвоночника врачи забрали из поселка Усть-Абакан в Хакасии. Травмы дети получили во время обрушения деревянной горки.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности тяжкий вред. По данным ведомства, деревянный аттракцион установили без сертификата о безопасности.

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