Семь человек погибли в массовом ДТП с грузовыми машинами в Узбекистане

В Ангрене произошло крупное ДТП с участием восьми машин. Водитель цементовоза Shacman потерял управление, грузовик перевернулся и на железнодорожном переезде столкнулся с двумя грузовыми и пятью легковыми автомобилями. Об этом сообщило МВД Узбекистана .

После удара начался пожар, который позже потушили. В результате аварии погибли семь человек, еще пятеро оказались в больнице. Четверым пострадавшим помощь оказали на месте, после чего они смогли отправиться домой.

Полиция объявила в розыск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся в Ленобласти. На втором километре дороги к деревне Валовщина автомобилист сбил 50-летнего жителя села Путилово.